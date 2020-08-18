أول تعليق من رونالد كومان على تدريب برشلونة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:22 م
كومان
كومان
وكالات
Advertisements

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن موقفه من التعاقد لتدريب نادي برشلونة الإسباني لخلافة كيكي سيتين الذي أُقيل من منصبه أمس الإثنين.

 

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أدلى بها كومان لوسائل إعلام هولندية، حيث قال عند سؤاله عن موقفه من تدريب برشلونة: "الاتفاق يكون نهائيًا حينما يكون هناك توقيع للعقود فوقتها فقط يكون كل شيء مؤكد بنسبة 100%“.

 

وأضاف كومان: "لا يمكنني قول أي شيء الآن، فلا يوجد حتى الآن شيء واضح، لهذا علينا الانتظار.. نعم أنا أتمنى تدريب الفريق فهذا واضح جدًا، سيكون هذا أشبه بحلم تحول إلى حقيقة".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة كومان صفقات برشلونة برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يهدر صفقة تياجو ألكانتارا

منذ أقل من ساعتين

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

ميدو يتوقع الفائز في مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يعرض جريزمان على باريس سان جيرمان مقابل نيمار

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"المهندسين": 8 مخالفات لا يمكن التصالح معها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 18 ساعة

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لمنع الأمراض المعدية.. إجراءات صحية مع بدء الدراسة

منذ أقل من ساعتين

يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

منذ ساعة

أول تعليق من رونالد كومان على تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قرار جديد من كومان حول تدريب برشلونة

كومان يكشف سبب رفضه تدريب برشلونة

كومان يغازل برشلونة ويتحدث عن دي يونج

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

كومان يتصدر قائمة المدربين المرشحين لخلافة سيتين في برشلونة

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

يعتمد على 4-3-3.. كيف سيكون تكتيك وتشكيل برشلونة مع رونالد كومان؟

خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

01:54 م

أول تعليق من رونالد كومان على تدريب برشلونة

03:22 م

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

10:34 ص

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية