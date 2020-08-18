الأورمان ترصد مليون جنيه لدعم زواج ١٠٠ فتاة يتيمة بأسوان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلنت جمعية الأورمان عن رصدها لمبلغ مليون جنيه لدعم اتمام زواج (100) فتاة يتيمة بواقع 10 ألاف جنيه لكل فتاة مستفيدة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة أسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

واشار شعبان أن الأورمان وفى رصدها لمبلغ المليون جنيه لاتمام زفاف 100 فتاة يتيمة سوف تعمل بواقع اتمام زفاف 20 فتاة يتيمة شهريًا حتى نهاية 2020.

وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات بجميع مراكز محافظة أسوان (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة)، حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة، وأنه ونظرًا للظروف الحالية يتم تسليم الشيكات عن طريق مكتب المحافظ.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساعدت زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

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