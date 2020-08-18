محمد محمود عبدالعزيز يطالب بالدعاء لوالده الراحل محمود عبدالعزيز

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان محمد محمود عبدالعزيز، محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر محمد بالصورة بإطلالة كاچول وعلق علي الصورة قائلاً: مساء الخير ، اللهم اكرمنا واكتبلنا الخير يارب العالمين ، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ، اللهم صلي وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أسألكم الفاتحة والدعاء لوالدي ولكل من رحلو عنا.


جدير بالذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل قيد عائلي في الجزء الاول والثاني، وحقق نجاحًا كبيرًا، و ردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه، وهو من بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي، وتأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.

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