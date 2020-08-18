اليوم بالإمارات .. بمشاركة مصرية ولاعبين من مختلف دول العالم انطلاق تحدي 52 مليون خطوة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تنطلق عصر يوم الاربعاء اولى خطوات  مبادرة تحدى ( خطواتنا معا )برعاية شركة بن عزيز    والتى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي من أجل  تحقيق 52 مليون خطوة احتفاءً بمرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص  الدولى في العالم. و التى ساهمت منذ عام 1968 فى تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم ذوى الإعاقة الذهنية وأسرهم حول العالم وساعدت فى قبول المجتمعات المختلفة لهم  ودمجهم  وقبولهم داخلها، ويكفى أن نعلم ان الاولمبياد الخاص يضم حتى الان 6 مليون لاعب ولاعبه من 192 دولة
ومنذ أن بدأ فتح باب التسجيل لهذا التحدى ، فقد اقترب عدد المشاركين  الى  آلاف مشارك   من مختلف دول العالم  ،وقد تسابق لاعبو الاولمبياد الخاص وأسرهم على التسجيل ،  حيث احتل عدد المسجلين  من فلسطين أكبر عدد   يليها الهند  ثم  الامارات  ثم  انجلترا  ثم  جنوب أفريقيا ثم  مصر  ومن بعدهم  باكستان ، ثم  الاردن ، وأمريكا ، والكويت ، واليمن ، والبحرين ، و لبنان  والمغرب  وعمان ودول أخرى ، وتنوعت أعمار المشاركين واحتل المركز الاول  من 30 حتى  سنه40 ،  يليها من 40 الى 45 سنه ،  ومن 30 الى 25 ، ومن 25 حتى 18 سنة ،  وايضا تحت 18 سنه
.   وكان من أبرز المسجلين  من الهيئات الإماراتية بنك الإمارات دبي الوطني ، والاتحاد ، وبيماكس ، ويفر ، وباس أبو ظبي ، ومارشالز الإماراتي ، وجي بي مورغان ، وهيئة الطرق والمواصلات ، وماريوت ، وجامعة خليفة. مما يشير الى تحقيق رقم ال52 مليون خطوة  مع انتهاء ايام المبادرة العشر والتى سوف تنطلق من يوم 19 أغسطس وتستمر حتى يوم 28 اغسطس.
وصرحت معالى الوزيرة شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي 
" نحن اليوم سعداء لإطلاق هذا التحدي الفريد من نوعه في دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنصل جميعاً متوحدين إلى 52 مليون خطوة خلال عشرة أيام ، ندعو المجتمعات من كافة الفئات والأعمار و الجنسيات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد والمجموعات للمشاركة ودعم أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية للمشاركة معنا والمساهمة في احداث فرق في المجتمع عن طريق مشاركة خطواتهم ، نتطلع ان تكون المشاركة جماعية بلا استثناء لنتوحد في العطاء للاعبي وأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي في كافة امارات الدولة "
 مبادرة عظيمة
عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغة لتلك المبادرة التى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي،  والتي تهدف من وجهة نظره لايصال رسالة للعالم اجمع ان ال52 عاما التى مرت على تأسيس الأولمبياد الخاص الدولى قد تركت الكثير من الآثار الطيبية وغيرت حياة ذوي الإعاقة الذهنية، وجعلت مختلف دول العالم تلتفت إليهم ويحظون باهتمام ورعاية سواء على المستوى الرسمي الحكومي او الأهلي ، وهو امر قد اسعده شخصيا على اعتبار انه اقدم رئيس إقليمي بين الرؤساء الإقليمين السبع حيث تم التجديد له لفترة رئاسة خامسة مدتها خمس سنوات وحتى ٢٠٢٥، وقد كان شاهدا وعن قرب على تطور  ونمو حركة الأولمبياد الخاص وازدهارها خلال العقدين الماضيين.
و يضيف الرئيس الاقليمى بانه وعندما عرضت الفكرة عليه كان شديد الترحيب والتفاؤل بها وتكونت بداخلة ثقة كبيرة من نجاحها وأنها سوف  تحقق الهدف السامي الذى انطلقت من أجله، حيث تابع مع معالي الوزيرة تصاعد الارقام بعد فتح باب التسجيل ، وأعجبه تنوع المسجلين واعمارهم والدول التى ينتمون إليها، وتسابق الهيئات والشركات على المشاركة فى تلك المبادرة، وأنه على يقين من أننا يمكن من خلال تلك الخطوات تسجيل رقما قياسيا غير مسبوق، ومن خلال مبادرة انسانية الدافع الرئيسي لها هو استمرار منح ذوي الإعاقة الذهنية قوة دفع لهم ولعائلاتهم ولنا كقيادات ولكل المنتمين الى الاولمبياد الخاص من خلال مواصلة العمل وبذل أقصى جهد ممكن رغم ظروف جائحة الوباء الحالية

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