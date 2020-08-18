روحانيات الانشاد بمناسبة العام الهجرى الجديد على مسارح الاوبرا بالقاهرة والإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالعام الهجري الجديد حيث تنظم امسيتان روحانيتان بالقاهرة والإسكندرية لفرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام وذلك في الثامنة مساء الأربعاء ١٩ أغسطس علي مسرح النافورة بالقاهرة ومساء الجمعة ٢١ أغسطس علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية"


يتضمن البرنامج باقة متنوعة من الاعمال الدينية والأناشيد والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين منها إلي رحاب يثرب لـ عبدالعظيم محمد ، اللهم صلي علي المحبوب - سيدنا النبي محلاه لـ سامي الحفناوي ، اتعلمى يا دنيا لـ محمد قابيل ، عليك سلام الله - لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي ، صلوا عليه لـ عبد الحليم نويرة ، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة ، اسماء الله الحسني لـ سيد مكاوي ، النبي الغالي - يا طيبة - طلع البدر علينا من التراث ومن المؤلفات المعاصرة الف الف صلاة لـ احمد عبد الله ، كن مع الله لمحمد رشاد .. أداء اشرف زيدان ، بلال مختار ، ايهاب ندي،  باسم عبد الوهاب ،  حاتم زيدان  ،محمد عبدالحميد ، احمد نافع ، ابراهيم فاروق وسماح عباس.


المعروف ان فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني ، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده علي الاناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الاوبرا الرمضاني هذا الى جانب مشاركتها فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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