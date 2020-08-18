محافظ الفيوم يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله عليكم بكل خير وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

كما بعث، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء في البرقية: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهاني، وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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