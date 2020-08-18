الإعلامية معتزة مهابة فى زيارة لمستشفى الثدى لدعم المريضات

الإعلامية معتزة مهابة فى زيارة لمستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ لدعم مريضات سرطان الثدي





فى إطار المساندة و الدعم النفسى ، زارت الإعلامية معتزة مهابة مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧ وقامت بعمل جولة تفقدية بصحبة د عماد شاش مدير المستشفى واشادت بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء وفريق التمريض، واضافت انها فخورة بوجود هذا الصرح الطبى القومى العظيم الذي يقدم خدمة العلاج مجانيا لكل مريضات السرطان فى مصر، وأبدت إعجابها الشديد بالصيدلية الإكلينيكية الموجودة داخل المستشفى وحرصت على الحديث مع مريضات السرطان.







ووعدتهن بالزيارة مرة أخرى في القريب العاجل ، دعت معتزة كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للاورام ٧٧٧ لإنقاذ حياة كل مرضى السرطان في مصر.