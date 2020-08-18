غياب نوح الموسى عن أهلي جدة في مواجهة الهلال بالدوري السعودي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:26 م
نوح الموسى
نوح الموسى
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كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، عن غياب نوح الموسى لاعب وسط فريق أهلي جدة عن مواجهة فريقه أمام الهلال ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الموسى خضع لفحوص أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، حيث يحتاج للعلاج لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضافت أن الجهاز الفني للفريق حاول الدفع بالموسى خلال التدريبات، لاختبار مدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة في مباراة الهلال، لكن اللاعب لم يتمكن من المواصلة.

وعلى جانب آخر بدأ الألماني ماركو مارين صانع ألعاب الفريق، المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل البدني الخاص به، لكن الصحيفة السعودية أشارت إلى أن موقفه من اللحاق بالمباراة لازال غامضا.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة.

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