الكهرباء: برنامج القراءة المواحد ساهم في قلة شكاوي الفواتير (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تراجع في عدد شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء؛ نتيجة تنفيذ برنامج القراءة الموحد، الذي يؤكد عدم الاعتداد بقراءة دون توثيقها بصورة، بما يعكس الاستهلاك الحقيقي للمواطن.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع الناس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أنه حال وجود أي شكوى من أي نوع يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات لتصحيح أي خطأ، منوهًا بأن هناك شركة تقوم بقراءة العدادات التقليدية ويكون مع القارئ جهاز يقوم بالتقاط صورة للعداد، وإرسالها لمراكز جمع القراءات لمراجعتها، مشددًا على أن هذه الوسيلة ليس بها مجال للخطأ ولا تدخل للعنصر البشري.





وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد مسبق الدفع الذي يعتمد على شحن الكارت قبل الاستهلاك، به ميزة تحكم المواطن في استهلاكه، وتكون المحاسبة فيها بنفس طريقة محاسبة العدادات التقليدية، موضحًا أن هناك خطة للتحول تدريجي للعدادات مسبقة الدفع، وحتى الآن تخطينا نحو 9 مليون عداد مسبق الدفع، وهناك خطة لتسريع إحلال العدادات التقليدية لعدادات ذكية أو مسبقة الدفع، إلى جانب خطة للتوسع في العدادات الذكية والتي بدأت بـ 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية.





وأطلقت وزارة الكهرباء، بالتعاون مع شركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، خدمة شحن بطاقات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.





وتتيح الخدمة لمستخدميها شحن بطاقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية الـ NFCعلى الهواتف المحمولة من أي مكان وفى أي وقت، حيث يتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد.





وأطلقت الخدمة الجديدة بالتعاون مع شركة السويدي إلكتروميتر، وشركة المصرية للعدادات الذكية،وشركة إسكرا أمكو، وتم إتاحتها على تطبيق myFawry تطبيق المحمول الخاص لفوري.





من جهته، قال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء إن إتاحة هذه الخدمة تأتى في إطار التعاون المستمر بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة فوري دهب في رقمنة الخدمات والسداد الإلكتروني حيث قامت شركة فوري بإتاحة خدمة السداد الإلكتروني للفواتير من خلال المحافظ الإلكترونية لأكثر من 15 بنك، كما قامت بإتاحة نفس الخدمة وشحن بطاقات العدادات مسبقة الدفع من خلال ما يزيد عن 141 ألف منفذ معتمد للشركة في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى خدمة السداد الإلكتروني من خلال مواقع الشركة القابضة وشركات التوزيع وتطبيق المحصلين.



