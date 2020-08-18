"اعتزل ما يؤذيك" تصل لمليون مشاهدة









بعد ثلاثة أيام على إطلاق الفنان الشاب "محمد مجدي" لكليب أغنيته الجديدة "اعتزل ما يؤذيك" على موقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حتى وصل عدد المشاهدات ما يقارب مليون مشاهدة حتى الآن بجانب ردود الأفعال الإيجابية على الكليب وطريقة التصوير، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان وغناء الفنان محمد مجدي.









وصرح مجدي أنه تم الانتهاء من الألبوم كاملاً ولكنه سيقوم بنشره بطريقة السنجل تقريباً أغنية كل شهر، تعتبر "اعتزل ما يؤذيك" قد انتهى منها منذ ثلاثة سنين ولكن كان يتمنى أن تكون أول أغنية في الألبوم وعندما حان الوقت المناسب قمت بتصويرها ونشرها مباشرة، ومن خلال الأغنية كنت اتمنى أن تكون طاقة إيجابية لكل الناس كما كانت لي، وفيها رسالة واضحة أن كل ما يضايقك اتركه وعيش حياتك كما تريد، وتميز طابع الكليب ببث الطاقة الإيجابية لكل الناس وتميز بتصويره المتميز.