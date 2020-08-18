عاجل.. كورونا تضرب ليفربول

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:18 م
ليفربول
ليفربول
مصطفى صابر
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء أن كشفت فحوصات كورونا عن وجود حالة إيجابية بين لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر الفريق في النمسا.


وتأكد ليفربول من إيجابية أحد العينات الخاصة به بفيروس كورونا المستجد وفقًا لصحيفة «ميرور» الإنجليزية.

ويخوض ليفربول معسكرًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021 المقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أنها تواصلت مع مسئولي الريدز للتعليق على الأمر، إلا أن الريدز لم يعلن ما إذا كانت الإصابة بين لاعبيه أو أعضاء الجهاز الفني أو أحد العاملين.

وأوضحت أن ليفربول لديه بروتوكول صارم يجب اتباعه قبل الموسم الجديد، حيث يبقى اللاعبون بعيدًا عن الجمهور ، ويتم اختبارهم كل يومين أو ثلاثة أيام، وإذا كانت هناك أي اختبارات إيجابية ، فسيتم عزل الشخص المصاب على الفور.

وأضافت صحيفة ميرور أنه إذا ثبت أن الاختبار الثاني إيجابي ، فسيتم إبعاد الفرد عن الفريق لمدة سبعة أيام على الأقل ، وحتى ينتج عن الاختبار نتيجة سلبية.

وختمت الصحيفة انه لا يزال ليفربول هادئًا بشأن الموقف، والبروتوكول معمول به للتعامل مع جميع الحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

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