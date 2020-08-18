حديثاً على منصة كُتُبنا ديوان "مانيكان" للشاعر احمد حسن

صدر حديثا على منصة كُتُبنا للنشر الإلكتروني ديوان "مانيكان"، للشاعر أحمد عيد، والذي يعتبره بمثابة تجربة شعرية واقعية فريدة من نوعها لما تضمنته من موضوعات اجتماعية في إطار عاطفي لم يسبق تناولها من قبل يسعى بها للوصول إلى النضج المصحوب بالأمل ويحاول جاهدًا أن يتبنى المشاكل التي تؤرق المجتمع من خلال شعره - وخاصة الشباب- ويرغب بصفته فاعلًا أن يسلط الضوء على الكثير من القضايا التي يغفل عنها أصحاب القلم الموزون.



