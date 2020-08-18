إحباط ترويج 200 طن أقماح مستوردة على الأسواق بالجيزة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزته 200 طن أقماح مستوردة، بدون مستندات داله على مصدرها، 11 طن دقيق فاخر، معبأة داخل أجولة بها نقص في الأوزان، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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