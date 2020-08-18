تحرير 37 مخالفة تموينية لمحال تجارية بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص (صور)

Advertisements

تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أوضح محمد حلمي رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن تحرير 37 مخالفة تموينية لمحال تجارية بدون ترخيص، كما تم التحفظ على كمية من الايس كريم قبل تداولها للمواطنين، حيث تم سحب عينة لإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها وأنها صالحة للاستهلاك الادمي، مشيرًا ان تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وعلي جانب آخر، تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، عددًا من الحالات التي تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية لظهور احداثيات لمواقع بنائية بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، حيث تم تفعيل المنظومة بكافة مراكز ومدن المحافظة، للعمل على رصد المخالفات البنائية والتعديات الزراعية على أراضي أملاك الدولة.



رافق نائب المحافظ خلال جولته محمد سيد رئيس مركز سمالوط، محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.



أكد نائب المحافظ، ان متابعة كافة الاعمال المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفحص موقف الحالات التي تم رصدها لتحديد موقفها من تقنين الأوضاع وللتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية.



قال نائب المحافظ، انه تم اجراء المعاينة لعدد 3 حالات تم ظهور احداثيات بنائية لها على منظومة المتغيرات المكانية، وتبين من المعاينة ان الحالات مخالفة لبنائها بطريقة عشوائية وخارج الحيز العمراني، موجها رئيس المركز، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك من خلال تطبيق الازالة الفورية.



شدد نائب المحافظ، على ضرورة المرور الميداني من فني التنظيم وفني المتغيرات المكانية داخل جميع الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصدي بكل حسم للمتعدين على أراضي الدولة.