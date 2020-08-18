مؤشر جديد على اقتراب كومان من تدريب برشلونة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:08 م
كومان
كومان
عبد القادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، لوجود مؤشر جديد بشأن تولي الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، لتدريب برشلونة خلال الموسم المقبل.


ويتصدر كومان سباق تدريب النادي الكتالوني، خلفاً للإسباني كيكي سيتين، الذي ينتظر قرار إقالته.


وتخلى سيتين عن منصبه بشكل عملي، عقب الهزيمة المذلة من بايرن ميونيخ بنتجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا.


ووفقاً لصحفة "ماركا" الإسبانية، فإن كومان شوهد في مطار برشلونة اليوم، في إشارة قوية لاقترابه من تولي تدريب النادي الكتالوني.


وأشارت الصحيفة، أن كومان هو الأبرز حالياً لتولي تدريب برشلونة، مع وجود منافسة بين جارسيا بيمنتا مدرب الفريق الرديف، وماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام.

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