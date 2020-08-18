قائد المنتخب السابق: ضغط المباريات في مصر انتحار كروي
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:07 م
علي نبوي
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أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن ضغط المباريات بهذا الشكل في الدوري المصري بمثابة "انتحار كروي".
وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" عبر راديو مصر :" ما يحدث من ضغط في المباريات حاليا واللعب كل 72 ساعة "انتحار"، تم تأجيل 3 مباريات لفريق المصري البورسعيدي مسألة صعبة للغاية".
وأضاف:" ما يقال عن لعب الأندية الأوروبية كل 72 ساعة غير صحيح، لا يوجد اي دوري في العالم يكون هناك 17 جولة تلعب مبارياتها كل 3 أيام".
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