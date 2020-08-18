قائد المنتخب السابق: ضغط المباريات في مصر انتحار كروي

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن ضغط المباريات بهذا الشكل في الدوري المصري بمثابة "انتحار كروي".





وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" عبر راديو مصر :" ما يحدث من ضغط في المباريات حاليا واللعب كل 72 ساعة "انتحار"، تم تأجيل 3 مباريات لفريق المصري البورسعيدي مسألة صعبة للغاية".





وأضاف:" ما يقال عن لعب الأندية الأوروبية كل 72 ساعة غير صحيح، لا يوجد اي دوري في العالم يكون هناك 17 جولة تلعب مبارياتها كل 3 أيام".











