ميدو: لا يوجد أي فريق في مصر يجني الأموال من كرة القدم
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:04 م
علي نبوي
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أكـد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بيراميدز يسير بشكل جيد، وهناك استثمارات جيدة من جانب مسئولي النادي.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: " بيراميدز يسير بشكل صحيح، ولا يوجد اي نادي في مصر يكسب الأموال، كرة القدم في مصر لا يجني من وراءها أي فريق أرباح مالية".
وأضاف:" لابد أن نشجع المستثمرين العرب، لأنه سيطور الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب في نصف نهائي الكونفدرالية ويحتل مركز متقدم في الدوري المصري".
وزاد:" هناك استثمارات جيدة، ويجب تطوير كرة القدم المصرية بأسرع وقت".
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