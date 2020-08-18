ميدو: لا يوجد أي فريق في مصر يجني الأموال من كرة القدم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:04 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
علي نبوي
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أكـد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بيراميدز يسير بشكل جيد، وهناك استثمارات جيدة من جانب مسئولي النادي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: " بيراميدز يسير بشكل صحيح، ولا يوجد اي نادي في مصر يكسب الأموال، كرة القدم في مصر لا يجني من وراءها أي فريق أرباح مالية".

وأضاف:" لابد أن نشجع المستثمرين العرب، لأنه سيطور الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب في نصف نهائي الكونفدرالية ويحتل مركز متقدم في الدوري المصري".

وزاد:" هناك استثمارات جيدة، ويجب تطوير كرة القدم المصرية بأسرع وقت".



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ميدو رياضة بيراميدز الاستثمار الاخبار الرياضية

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