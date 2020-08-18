عبد الحفيظ يكشف تطورات إصابة ثنائي الأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:00 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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صرح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالنادي الأهلي بأن أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.

واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران غدا.

 ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.‎

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سيد عبد الحفيظ رياضة جيرالدو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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