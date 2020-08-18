قطر تبث سمومها عبر موقع "TED العربي".. ونشطاء يحذرون

بثت دولة قطر سمومها وأفكارها وأفكارها المتطرفة من خلال استخدام موقع ted الإلكتروني العربي، حيث حذر بعض النشطاء ورواد السوشيال ميديا من استخدام الموقع .

وكشفت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤتمر تيد، عن مبادرة مشتركة لمدة عامين تحمل اسم (TED بالعربي).

وكان بيان صادر عن مؤسسة قطر، ذكر أنه من خلال شراكة مؤسسة قطر وتيد سيخصص مؤتمر تيد منصة رقمية تحتوي على مكتبة غنية بموضوعات تهم العالم الناطق بالعربية وتتضمن المحتوى الخاص بهذه المبادرة، كما ستضم المكتبة محتوى مؤتمر تيد الأصلي، والمترجم، ومقالات المدونة، إضافة إلى فيديوهات ودروس تيد- إيد، وغيرها من المحتويات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يستمر تأثير مبادرة (TED بالعربي) بعد انتهاء فترة الشراكة بين كل من مؤسسة قطر وتيد من خلال الموقع الإلكتروني لـ(TED بالعربي) الذي سيكون متوفرا ومتاحا عبر شبكة الإنترنت.