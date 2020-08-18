محافظ أسوان: كورونا في اتجاهه للانحصار بالمحافظة (فيديو)

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن أسوان من أوائل المحافظات التي اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيدا بالتزام المواطن الأسواني بتطبيق الإجراءات.





وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المجتمع المدني بالمحافظة ساهم في زيادة وعي المواطنين بالأزمة، وطريقة التعامل في ظل استمرار الأزمة، معلقا: "ساعدونا نجتاز أزمة كورونا".





وأضاف أن فيروس كورونا ينحصر في المحافظة، حيث كان يوجد 8 مستشفيات عزل يستقبلون المرضى بالمحافظة، حاليا مستشفى عزل واحدة فقط هى من تستقبل الحالات، ونسبة الإشغال بها لا تتعدى 40%.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.



