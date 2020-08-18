محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو مع أصغر معجبيه

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان محمد رمضان فيديو له وهو يأخذ الصور مع معجبينه في أحد المناطق الساحلية وذلك عبر الأستوري في حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يلتقط الصور مع معجبينه وكانت أبرزهم طفلة صغيرة وذلك في أحد المناطق الساحلية.

يشار إلي طرح الفنان محمد رمضان أغنيتة" كورونا فيروس " التي نالت إعجاب الجمهور وحازت علي العديد من المشاهدات وبعدها اغنية "تيك توك" وذلك عبر صفحتة الرسمية في موقع الفيديوهات" يوتيوب"، وحازت الأغنية ايضاً علي عدد كبير من المشاهدات في وقت قصير وهو المعروف بالنسبه لأغاني محمد رمضان حيث أنه يمتلك شعبية هائلة من الجماهير والمتابعين.

يذكر أن محمد رمضان قدم ايضاً أغنية "كورونا فيروس" والتي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي لفتره وخاض رمضان السباق الرمضانط بمسلسل "البرنس" والذي تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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