تداول 102 ألف طن و 501 حاوية و 11 ألف شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وغادرت 14 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينهم 5 سفن حاويات، و13 سفينة بضائع عامة، 3 سفن صب سائل، وسفينة مواشي يجري تفريغهم.

كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ قمح وفحم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 23 سفينة، وقد تم دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء في تصريح صحفي إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 85 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 17 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 100 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 401 حاوية.

وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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