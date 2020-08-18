خلال 24 ساعة.. 4 قرارات مهمة لوزراة التموين تبدأ اليوم

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات مهمة خلال 24 ساعة، ومن المقرر العمل بهذه القرارات بدءا من اليوم، والتي تضمنت دعم المحذوفين من البطاقات التموينية، وارتفاع إنتاجية محصول الدقيق.





وترصد "الفجر في السطور التالية أبرز قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية:





زيادة تكلفة إنتاجية الدقيق:





أعلنت وزارة التموين، عن الموافقة على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، ليشهد ارتفاعا من 213 جنيه إلى 265 جنيها، وتتضمن زيادة التكلفة احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، ومن المقرر العمل بهذا القرار بدءا من اليوم.









ويأتي ذلك بعد عدة لقاءات لوزارة التموين مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على طلب أصحاب المخابز لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.









زيادة إنتاجية الخبز:





أوضحت وزارة التموين أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز، لإعادة إحتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى ١٤٥٠ رغيفا بدلًا من ١٢٥٠ رغيفا في الچوال.





وأكدت الوزارة أن تلك القرارات تؤدي الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة، وذلك لضمان بيع الحصة المسندة إليهم يوميًا وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري.





قرار سار للمحذوفين من البطاقات التموينية:





وجه الدكتور علي المصلحي، مديري مديريات الوزارة بسرعة جمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات مرفق بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التموين، وإرسالها إلى الوزارة، ثم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.





وناشد وزير التموين، المواطنين المتظلمين من تنقية البطاقات، بتقديم طلبات التظلمات إلى مدير مديرية التموين التابعة لها بطاقات التموينية.





تخفيض وزن الرغيف:





أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.



