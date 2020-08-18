موقع أمريكي يفضح محاولة قطر لشراء النفوذ بواشنطن

تعتزم مجلة "فورين بوليسي" الاحتفال بحقوق المرأة بمشاركة قطر رغم أنها من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق النساء إلى جانب تمويل الإرهاب.

ووجه موقع "فري بيكون" الأمريكي، انتقادات للمجلة، ووصف الأمر بأنه أحدث محاولات وكلاء الدوحة لاستمالة صناع القرار وكسب النفوذ في واشنطن.

ولفت الموقع الأمريكي، أن المجلة ستنظم حدثاً يسلط الضوء على "بطولة قطر لحقوق المرأة"، ما يثير تساؤلات حول شراكة المجلة مع دولة تمول الإرهاب، ويشار إليها على أنها من بين أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

ووفقًا لمواد إعلانية نشرت على موقع المجلة المجلة، تغطي المجلة شؤون دول كثيرة مثل قطر في إطار عملية جمع الأخبار، ستنظم فعالية "نساء في السياسة"، في إطار "شراكة مع سفارة قطر".

وجاء في إعلان الفعالية المقررة 21 يوليو/تموز "انضموا إلى فورين بوليسي وسفارة قطر في واشنطن، حيث ندعو نساء تتولى توجيه دفة الشؤون الدولية لاستكشاف دور القيادة النسائية في قيادة الانتعاش العالمي والقدرة على الصمود".

وأثار هذا الحدث أيضا تساؤلات حول العلاقة المالية الوطيدة للمجلة مع دولة أنفقت مليارات الدولارات للتأثير في جميع أنحاء واشنطن العاصمة للتلاعب بالمنافذ الأمريكية.