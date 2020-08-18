أمل رزق تشارك جمهورها هذه الحكمة

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تحرص الفنانة أمل رزق التواصل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



حيث غازلت أمل محبيها بصورة جديدة لها عبر إنستجرام ، وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول مرتدية بلوزة سوداء مزينة بالورود وبنطلون أسود ، ووجهت حكمة لمتابعيها وكتبت : زي ما عيب تقدم بواقي اكل عيب تقدم بواقي وقت بواقي مشاعر بواقي اهتمام.



يشار أن مسرحية"اليوبيل البمبى" أعادت النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .



وتقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .

