أمل رزق تشارك جمهورها هذه الحكمة
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:01 م
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة أمل رزق التواصل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.
حيث غازلت أمل محبيها بصورة جديدة لها عبر إنستجرام ، وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول مرتدية بلوزة سوداء مزينة بالورود وبنطلون أسود ، ووجهت حكمة لمتابعيها وكتبت : زي ما عيب تقدم بواقي اكل عيب تقدم بواقي وقت بواقي مشاعر بواقي اهتمام.
يشار أن مسرحية"اليوبيل البمبى" أعادت النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .
وتقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .
حيث غازلت أمل محبيها بصورة جديدة لها عبر إنستجرام ، وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول مرتدية بلوزة سوداء مزينة بالورود وبنطلون أسود ، ووجهت حكمة لمتابعيها وكتبت : زي ما عيب تقدم بواقي اكل عيب تقدم بواقي وقت بواقي مشاعر بواقي اهتمام.
يشار أن مسرحية"اليوبيل البمبى" أعادت النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .
وتقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .