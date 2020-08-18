أمل رزق تشارك جمهورها هذه الحكمة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحرص الفنانة أمل رزق التواصل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

حيث غازلت أمل محبيها بصورة جديدة لها عبر إنستجرام ، وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول مرتدية بلوزة سوداء مزينة بالورود وبنطلون أسود ، ووجهت حكمة لمتابعيها وكتبت : زي ما عيب تقدم بواقي اكل عيب تقدم بواقي وقت بواقي مشاعر بواقي اهتمام.

يشار أن مسرحية"اليوبيل البمبى" أعادت النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .

وتقدم أمل رزق خلال  مسرحية اليوبيل البمبى التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 23 ساعة

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأحلام لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يسعي لضم رباعي برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

"المهندسين": 8 مخالفات لا يمكن التصالح معها

منذ حوالي 5 ساعات

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 13 ساعة

تطور جديد بشأن إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 15 ساعة

قرار من الأهلي تجاه محمود متولي بعد إصابته بالصليبي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

11:01 ص

مانشستر يونايتد يسعي لضم رباعي برشلونة

12:09 م

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

09:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية