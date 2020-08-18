ياسمين سمير لـ"الفجر الفني": هذه شخصيتي في فيلم "تؤام روحي".. وهكذا كانت كواليس العمل

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كشفت الفنانة ياسمين سمير عن شخصيتها في فيلم "تؤام روحي" الذي سيعرض 19 أغسطس الجاري بدور السينما، وعن ما جذبها للعمل في الفيلم كواليس العمل مع حسن الرداد وكيف تم ترشيحها للدور.





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني " قالت ياسمين سمير :" قام بترشيحي المساعد الأول للمخرج عثمان أبو لبن، فرحب المخرج بي كثيراً، أما عن شخصيتي في العمل فدوري صديقة حسن الرداد، فيحدث له مشكلة ونحن كأصدقاء له نحاول أن نكون بجانبه، ويظهر الرداد في الفيلم بشكل مختلف فشخصيته مأسوي إلى حد ما و رومانسي" .



وأستكملت ياسمين حديثها قائلة :" قمنا بالتصوير قبل فترة كرونا، وكان من المفترض أن يُطرح الفيلم قبل فترة الفلانتين الماضي؛ ولكن بسبب كرونا جعلته يتأخر" .



وأضافت ياسمين قائلة:" أكثر شئ جذبني للدور تقريباً أنه أول مشاركة لي في السينما فكل ممثلة تحلم أن ترى نفسها على شاشة السينما، بالإضافة لوجود نجم محترم مثل حسن الرداد في العمل" .





وفي نهاية حديثها قالت ياسمين :" كان الرداد يعاملنا كاخوات له وليس كنجم ستار كبير، وكان المخرج لطيف كثيراً وكانت توجيهاته بسيطة ويقولها بشكل جميل، فكل ذلك عوامل جذب ونجاح مع بعضها سواء الدور أو اللوكيشن أو المجموعة كلها، كواليس العمل كانت جيدة كثيراً".





وتدور أحداث "توام روحي" في اطار رومانسي تشويق وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وامينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوي وياسمين سمير والكثير من النجوم ومن تاليف أماني التونسي واخراج عثمان ابولبن





ويذكر ان الفيلم ثاني تجربة تجمع المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أماني التونسي، بعدما قدما سويا فيلم "قصة حب" للفنان احمد حاتم وهنا الزاهد،حيث كانت آخر أفلام حسن الرداد فيلم "عقدة الخواجة" الذي تم عرضه في موسم شم النسيم عام 2018 وشارك في بطولته هنا الزاهد، وماجد المصرى، وبيومى فؤاد.







