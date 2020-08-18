نجم الأهلي السابق: فايلر مشغول بمواجهة الزمالك في القمة





كشف مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي عمرو أنور، أن المهاجم ليس بالضروري أن يحرز الكثير من الأهداف في كل مباراة.





وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بعض الخطط الفنية لا تعتمد على المهاجم الصريح في تسجيل الأهداف".





وأكمل : "لست مقتنعا بضرورة تسجيل المهاجم للأهداف".





وتابع: "فايلر فكر في مواجهة الزمالك قبل مباراة أسوان أمس، ولديه طريقة لعب ثابتة مع تغيير العناصر المنقذة".





وكان الأهلي حقق الفوز على أسوان أمس الإثنين بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ليرفع رصيده إلى النقطة 56 في صدارة الدوري.







