برفقة مصطفى حجاج.. رضا البحراوي يشوق جمهوره لأغنية "أبويا قالي زمان"

Advertisements

شوق المطرب رضا البحراوي متابعيه للأغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان " مع الفنان مصطفي حجاج.



حيث نشر البحراوي منذ قليل صورة له برفقة مصطفى حجاج ، وذلك عبر حسابه الرسمي بإنستجرام وعلق على الصورة قائلاً : "اللي جاي ضرب نار ادعولنا دعوة حلوة ".



ويتعاون رضا البحراوي مع مصطفى حجاج من خلال اغنية "ابويا قالي زمان " ، والأغنية من كلمات أحمد سامي والحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام شيبسي، والفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج يوم الجمعة الماضي.



فيديو كليب أغنية "ابويا قال لي زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس واستعان فيه بالمخرج محمد عبدالجواد ومخرج منفذ فتحي السيد ومدير تصوير سامح فوزي.



ومن كلمات تلك الأغنية "أبويا قال لي زمان .. يا ابني انا بحظرك .. خليك برىء واياك ..الدنيا دي تغيرك .. وابعد عن اللي يعطلك .. في السكة ويأخرك"



وفي سياق أخر قدم "البحراوي" العديد من الأعمال الغنائية منها انسان مخيف، محدش ليه خير عليا، سمعت كلامكم عني، انتو مين، مواويل، الصفار والنفسنة ، وشارك "البحراوي" في عدة أعمال الفنية منها حلاوة روح، حديد.

