موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج اليوم الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:49 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب جوزيه ألفالادي، في العاصمة البرتغالية لشبونة من مباراة واحدة بعد فرار الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء أتلانتا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

بينما تأهل لايبزيج بعد عبور نادي أتلتيكو مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.



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