رانيا محمود ياسين في أحدث ظهور عبر "انستجرام"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، والقت التحية الصباحية علي محبيها قائله :"صباحكم خير ورضا بنعم الله ".

يذكر أن آخر أعمال رانيا مجمود ياسين مشاركتها في فلانتينو"، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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