الإمارات تساهم بقوة في تحسين مجالات الاستجابة تجاه الأزمات الإنسانية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:40 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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تساهم دولة الإمارات، ، بقوة في تحسين مجالات الاستجابة تجاه الأزمات الإنسانية حول العالم، عبر مبادراتها النوعية التي توفر الحلول الملائمة للحد من تداعيات الكوارث على البشر، حسبما أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

 

وشدد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على قيام الدولة بمسؤولياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية ، والمضي قدما في النهج الذي اختطته لتعزيز المبادئ الإنسانية العالمية، ومساندتها المستمرة للمنكوبين و المتضررين ضحايا النزاعات و الكوارث.

 

وفي تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام - الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، قال إن الإمارات أصبحت محطة مهمة لدعم مسيرة العمل الإنساني الدولي، والانتقال به إلى برامج ومشاريع مستدامة، تحقق الأمن والاستقرار للشرائح الضعيفة، والأقل حظا من عمليات التنمية المنشودة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

 

وأشار إلى الدور الإنساني الكبير الذي اضطلعت به الدولة للحد من تداعيات جائحة " كوفيد - 19" عالميا، ومبادراتها التي استفادت منها عشرات الدول حول العالم، من خلال إرسال المعونات الطبية لها لمساعدتها على التصدي للجائحة، والحد من تفشيها على أراضيها، وجسدت تلك المبادرات رؤية الإمارات في نشر قيم الخير والبذل والعطاء، وأكدت عالمية الرسالة الإنسانية التي تضطلع بها الدولة وقيادتها الرشيدة.

 

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الاستجابة الانسانية الازمات الإمارات

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