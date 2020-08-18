مصر للطيران: نشدد على إجراءات الوقاية ولا صعوبة مع الركاب (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الإجراءات الاحترازية التي طبقت داخل المطارات المصرية جاءت بناءا على توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصبا ح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة وصحة الركاب، موضحا أن الإجراءات المطبقة ثابتة منذ عودة التشغيل.

وأضاف أنهم لم يجدوا صعوبة في التعامل مع الركاب، حيث أنهم ملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، منوها بأن الطائرات مزودة بنوع من الفلاتر ينقي الهواء تماما من جميع الجراثيم والميكروبات.

اجتازت وزارة الطيران المدنى، إجراءات المراجعة من شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية.

وذلك فى إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة فى قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدنى، وقالت الوزارة فى بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الإدارة المركزية للجودة والبيئة، اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان إستمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة فى ظل الظروف التى تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تم عمل تقييم للمخاطر فى ظل إنتشار الوباء والعمل على التصدى للتحديات التى تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة.

وأضافت الوزارة فى بيانها، أن هذا النجاح والمجهود انعكاسًا للأداء المتميز، وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدنى تجاه الإهتمام بالجمهور الخارجى، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذا الإهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.

وتحرص وزارة الطيران المدني على وضع أهداف استراتيجية تضمن تقديم الخدمات للعملاء بجوده عالية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، بالإضافة الي تجديد الرؤية والرسالة وسياسة الجودة بشكل مستمر.

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