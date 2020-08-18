طارق الشناوي يكتب: التتاتو الملعون

كلما قرأت أن النجمة الصاعدة قررت أن تمحو التاتو (الوشم)، عند جراح تجميل، تذكرت رشدى أباظة وهو يزيل من صدره صورة (تمر حنة) نعيمة عاكف، بينما فايزة أحمد التى تؤدى دور شقيقته، تغنى باكية بكلمات مرسى جميل عزيز وموسيقى محمد الموجى (قلبى عليك يا خى من حر قولة أى/ قل للطبيب يا طبيب الجرح جرح صعيب)، طبعا بلا بنج ولا أى احتياطات احترازية، والجرح معرض للتلوث، والقسوة تغلف العيون ودماء (تمر حنة) تنزف على صدر رشدى أباظة، ولكنها واحدة من عادات الغجر، ربما ليست تلك هى الحقيقة، ولكن هكذا تصور مؤلف ومخرج الفيلم حسين فوزى، الذى كان زوجا فى الواقع لنعيمة عاكف، فأضاف هذا المشهد المؤثر الذى أبكانا (من حر قولة أى) التى لم ينطق بها رشدى أباظة، إلا أن عينيه كانتا تصرخان بـ(الأى).





رسم (التاتو) على الجسد ثقافة ضاربة فى العمق المصرى، اكتشفوا عددا من المومياوات الفرعونية عليها عين (حورس) للحماية من الحسد ترسم على الرقبة والأكتاف والظهر، الأوشام تتعدد ملامحها على الجسد ما بين آلهة وحيوانات مثل الثعابين والأسود والنسور.





أغلب من ينتمى للريف أو الصعيد، يتعاملون ببساطة معها، تضآلت فى السنوات الأخيرة إلا أنها لم تختف، قرأت مذكرات أباظى آخر وهو الضاحك الباكى الكاتب الكبير فكرى أباظة، قال إن من أسباب عزوفه عن الزواج هى تلك الحسناء القاهرية التى التقى بها فى حمام سباحة وشعر بأنها هدية من السماء أرسلتها له يد العناية الإلهية، وهى أيضا انجذبت إليه، فقرر الزواج منها، إلا أنها بمجرد أن لاحظت الوشم على قدمه اعتبرتها علامة مؤكدة أنه فلاح ابن فلاح، وقطعت تماما علاقتها به.





فى أعقاب رحيل (اليوتيوبر) الشاب مصطفى حفناوى انتشرت الدعوة لإزالة الأوشام، وهو ما يعد مكسبا إضافيا لجراحى التجميل (اللهم لا حسد)، ولكن ما سر هذه الحملة؟، وما هو السبب الذى دفع عددا لا بأس من الشباب لسرعة التخلص منها؟.





قبل تشييع جثمان مصطفى بدأ يتردد أن الوشم حرام، وقرر الورثة إزالة اسم (آلاء) الطفلة، ابنة شقيقته، التى دفعه تعلقه بها إلى كتابة اسمها على أجزاء متفرقة من جسده، فهل تلك حقا معصية؟، قال لهم أحد المشايخ لا داعى لإزالة الوشم قبل دفن الجسد، لأنه أخذ الذنب فى الدنيا.





هل نصدق أن تراثنا فى الوشم كله حرام فى حرام، ولم نكتشف ذلك فقط إلا قبل أسابيع قلائل؟.





أنا لا أرتاح مثلا إلى كل هذا الصخب الجسدى على أحمد الفيشاوى، لا أرفضه من زاوية دينية حلال أو حرام، فقط أشعر بأنه مبالغ فيه وشكله منفر بالنسبة لى، لماذا صرنا نُخضع كل شىء فى حياتنا لرجل الدين؟!، نسأله فى السياسة والاقتصاد والطب والهندسة والفن والكرة وركوب الدراجة ثم ننتظر المباركة!!.



