قبل مواجهة خالد جلال.. ماذا فعل الزمالك ضد مدربيه السابقين هذا الموسم؟ (3 إخفاقات وانتصار وحيد)

يلتقي فريق الزمالك اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق نادي مصر (إف سي مصر سابقًا) على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.





الزمالك يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 38 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يتذيل نادي مصر ترتيب البطولة المحلية برصيد 12 نقطة.





يقود نادي مصر في مباراته ضد الزمالك، المدرب خالد جلال المدير الفني السابق للأبيض والذي يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريقه السابق لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الممتاز ومحاولة الخروج من منطقة الهبوط الذي يقبع بها الفريق حاليًا





ماذا فعل الزمالك ضد مدربيه السابقين بالدوري؟





تقابل فريق الزمالك مع 4 من مدربيه السابقين في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حقق الفوز في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة، سجل لاعبو الأبيض 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف:





- ميدو:

تغلب الزمالك في بداية الموسم الحالي على مدربه السابق أحمد حسام ميدو خلال قيادة الأخير لفريق مصر المقاصة بهدف دون مقابل في لقاء الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 3 أكتوبر 2019.





- حلمي طولان:

قاد مدرب الزمالك السابق فريقه إنبي لتحقيق الفوز على الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 25 نوفمبر 2019.





- طارق يحيي:

استطاع طارق يحيي نجم ومدرب الزمالك السابق ومقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة النادي حاليًا، في قيادة فريق طلائع الجيش للفوز على الفارس الأبيض بنتيجة 3/2 في لقاء الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والتي جمعتهما في 16 ديسمبر الماضي.





- حسام حسن:

قاد حسام حسن مدرب الزمالك السابق، فريقه سموحة للتعادل السلبي مع الفريق الأبيض في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، وذلك قبل رحيله عن تدريب الفريق السكندري.



