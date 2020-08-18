مصر للطيران: التشغيل لا يتعدى 20% من الحركة الطبيعية (فيديو)

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن حركة الطيران حاليا لا تتعدى 20% من الحركة الطبيعية، موضحا أن عدد الرحلات اليومية يتراوح ما بين 20 إلى 25 رحلة يوميا.





وأشار "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الرحلات اليومية قبل أزمة كورونا كان يصل إلى 90 رحلة، مضيفا أن البنك المركزي دعمهم بـ 2 مليار جنيه لمواجهة رواتب العاملين أثناء توقف حركة الطيران.





وأضاف أنهم سيحصلون على 3 مليار جنيه من البنك الأهلي لتوفير عملة أجنبية لسداد أقساط الطائرات وإيجارها خلال الفترة الحالية.





اجتازت وزارة الطيران المدنى، إجراءات المراجعة من شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش، لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية، وذلك فى إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة فى قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدنى، وقالت الوزارة فى بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الإدارة المركزية للجودة والبيئة، اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان إستمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة فى ظل الظروف التى تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تم عمل تقييم للمخاطر فى ظل إنتشار الوباء والعمل على التصدى للتحديات التى تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة.





وأضافت الوزارة فى بيانها، أن هذا النجاح والمجهود انعكاسًا للأداء المتميز، وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدنى تجاه الإهتمام بالجمهور الخارجى، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذا الإهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.





وتحرص وزارة الطيران المدني على وضع أهداف استراتيجية تضمن تقديم الخدمات للعملاء بجوده عالية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، بالإضافة الي تجديد الرؤية والرسالة وسياسة الجودة بشكل مستمر.