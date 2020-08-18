مانشستر يونايتد يسعي لضم رباعي برشلونة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:09 م
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
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ذكرت تقارير صحفية انجليزية واسبانية أن نادى مانشستر يونايتد يسعي لاستغلال أزمة برشلونة الحالية وضم أربع لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع 4 لاعبين من برشلونة خلال هذا الصيف وهم المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي ولاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش.

بالإضافة إلي الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي واللاعب الدولي التشيلي فيدال لتعزيز الفريق الإنجليزي بالموسم الجديد.

يذكر أن نادى برشلونة الإسباني يسعي للتخلص من بعض اللاعبين فى الفريق بعد تلقي هزيمة قاسية بنتيجة 8 / 2 أمام بايرن ميونيخ الألماني فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



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