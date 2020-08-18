المصري علن تراجع نجمه عن الاعتزال بعد تصريحات اتحاد الكرة





كشف أمين صندوق النادي المصري، علي الطرابيلي أنه لا توجد أزمة بين الفريق واتحاد الكرة، وأن الأمور في غاية السهولة.





وقال الطرابيلي خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن " الزيارة التي أقيمت أمس بين المصري واتحاد الكرة كان يجب أن تعقد مبكرا حتى يتم احتواء الأزمة".





وتابع أن اتحاد الكرة اعاد النظر من جديد في الأزمة وتم احتواء الملف وفقا لما ورد من بيان اتحاد الكرة.





وأتم أن أحمد مسعود حارس الفريق يمر بظروف سيئة من الناحية النفسية ولكنه تراجع عن قرار اعتزاله الذي اتخذه في لحظة انفعال.











