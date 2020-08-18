



تعرف على مساحة الوحدات السكنية الجديدة 1442- 2020 عبر بوابة سكني السعودية





بوابة سكني | مساحة الوحدات السكنية 1442- 2020، بالرغم من أنتشار مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل، وأرتفاع اعداد المُصابيين بالمملكة العربية السعودية، إلا أن هناك عدد من المواطنين يبحثون الأن على مرحك البحث جوجل بالسعودية، وعلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، عن إعلان مساحة الوحدات السكنية الجديدة 1442، ليقوم بالتقديم فيها ليحصل عليها إذا أجتاز كافة الشروط الخاصة به.





بوابة سكني السعودية

تقدم بوابة سكني العديد من الحلول السكنية المتنوعة والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة، وتهدف البوابة إلى رفع نسبة التملك للمواطنين و تحسين تجربة المستفيد لامتلاك البيت الأول بالإضافة إلى توفير حلول سكنية و تمويلية تتلائم مع احتياجات المواطنين، خاصة وأنها كانت قد أعلنت خلال الساعات الأخيرة عن طرح مساحات جديدة للوحدات السكنية 144





مساحة الوحدات السكنية الجديدة 1442- 2020

وتنظرًا لتزايد معدلات البحث من الكثير من المواطنين السعوديين، المُهتمين الان حجز الوحدات السكنية بمختلف المدن بالمملكة، أكدت بوابة سكني التابعة لوزارة الإسكان أن متوسط مساحة قطعة أرض الوحدة السكنية الجديدة 500 متر مربع مكونة من عدد من النماذج كالتالي: النموذج الأول: مكون من ثلاث غرف نوم على مساحة 245 متر مربع، أما عن النموذج الثاني مكون من أربعة غرف نوم على مساحة 280 متر مربع.





تسجيل الدخول على بوابة سكني السعودية

1- يقوم المواطنين السعوديين بزيارة الرابط التالي ( اضغط هنا ).





2- ثم يقوم المواطنين بكتابة رقم الهوية.





3- ثم الضغط على تسجيل الدخول.





4- وابتاع الخطوات التالية.



