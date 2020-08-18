وكيل "بيطري الدقهلية" يكشف خطوات إنعاش مشروع إحياء البتلو
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:55 ص
محمد كشك
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قال الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الطب البيطري، في محافظة الدقهلية، إنه في إطار حرص الدولة ورئيس الجمهورية، علي سد الفجوة فى اللحوم الحمراء، ودعم المربي الصغير وتنمية سوق اللحوم، بما يتناسب مع زيادة الاستهلاك السكاني والتوسع فى الاستثمار الحيواني والداجنى، تم ضخ مليار جنيه لصالح مشروع احياء البتلو فى صورة قروض ميسرة للبنك الزراعي المصرى.
وأعلن وكيل بيطري الدقهلية، عن خطوات واضحة لتنشيط وحث المربين علي الاستفادة من هذه التيسيرات لما تتمتع به محافظة الدقهلية من طبيعة. ريفية تهتم لشئون الثروة الحيوانية.
وتابع وكيل بيطري الدقهلية، أنه استنادا علي الإقبال المستمر من المربين للحصول علي هذه القروض حيث تم الحصول علي عدد ٢٢٨٨ رأس بإجمالي تمويل ٣١ مليون جنيه مصرى في عام ٢٠٢٠.
كما يهيب وكيل الوزارة -مدير مديرية الطب البيطري بأي مواطن يرغب فى الحصول علي القرض التقدم بطلب الي مديرية الطب البيطري او الزراعة لعمل اللازم
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.