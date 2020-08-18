وكيل "بيطري الدقهلية" يكشف خطوات إنعاش مشروع إحياء البتلو

قال الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الطب البيطري، في محافظة الدقهلية، إنه في إطار حرص الدولة ورئيس الجمهورية، علي سد الفجوة فى اللحوم الحمراء، ودعم المربي الصغير وتنمية سوق اللحوم، بما يتناسب مع زيادة الاستهلاك السكاني والتوسع فى الاستثمار الحيواني والداجنى، تم ضخ مليار جنيه لصالح مشروع احياء البتلو فى صورة قروض ميسرة للبنك الزراعي المصرى.





وأعلن وكيل بيطري الدقهلية، عن خطوات واضحة لتنشيط وحث المربين علي الاستفادة من هذه التيسيرات لما تتمتع به محافظة الدقهلية من طبيعة. ريفية تهتم لشئون الثروة الحيوانية.





وتابع وكيل بيطري الدقهلية، أنه استنادا علي الإقبال المستمر من المربين للحصول علي هذه القروض حيث تم الحصول علي عدد ٢٢٨٨ رأس بإجمالي تمويل ٣١ مليون جنيه مصرى في عام ٢٠٢٠.





كما يهيب وكيل الوزارة -مدير مديرية الطب البيطري بأي مواطن يرغب فى الحصول علي القرض التقدم بطلب الي مديرية الطب البيطري او الزراعة لعمل اللازم



