ارتفاع طفيف للليرة التركية قبيل اجتماع تحديد سعر الفائدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
رويترز
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 ارتفعت الليرة التركية ارتفاعا طفيفا يوم الثلاثاء بعدما هوت إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، حيث تزايدت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي غير رسمية قبل اجتماع لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع.


وجرى تداول الليرة عند 7.3890 للدولار بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، مرتفعة قليلا عن مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 7.3930. كانت العملة سجلت مستوى قياسيا منخفضا بلغ 7.40 خلال ليل الاثنين ثم ارتفعت لتصل إلى 7.3690.


وتراجعت العملة في ثمان من جلسات التداول التسع الماضية، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى المخاوف من استنفاد احتياطي العملة الصعبة للبنك المركزي والتدخل باهظ التكلفة في سوق الصرف وزيادة الطلب على العملة الصعبة في البلاد.

ومع تراجع الليرة، تنامت توقعات المحللين لزيادة أسعار الفائدة، لكن البنك المركزي لجأ حتى الآن إلى إجراءات غير رسمية لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه رغم توقعات أن يبقي البنك المركزي علي سعر الفائدة مستقرا هذا الأسبوع، فمن المنتظر أن يدفع تكلفة التمويل للصعود من خلال إجراءات غير رسمية.

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