الدولار يتراجع لأقل مستوى في عامين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
رويترز
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هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية لجلسة التداول الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، مقتربا من أقل مستوى له في عامين تحت ضغط عائدات السندات المنخفضة وبيانات اقتصادية قاتمة في الولايات المتحدة.

سجل الدولار مكاسب على مدار سنوات لكن جائحة فيروس كورونا أضرت بأكبر اقتصاد في العالم بشدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن فرص النمو في أصول أخرى.

وفي أحدث التعاملات، نزل مؤشر العملة الأمريكية 0.3 بالمئة ليسجل 92.55، مقتربا من أقل مستوى في عامين عند 92.49.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل اليورو الذي سجل 1.1865 دولار، وفقدت العملة الأمريكية 0.5 بالمئة أمام نظيرتها اليابانية لتبلغ 105.40 ين وهو أقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.

ومقابل الاسترليني نزل الدولار 0.5 بالمئة أيضا إلى 1.1370 وهوأقل مستوى لها في نحو أسبوعين.

وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9192 للدولار في التعاملات الخارجية، وهو مستوى لم يشهده منذ التاسع من مارس آذار، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض مزيد من القيود على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.


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