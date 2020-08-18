اللجنة العليا لانتخابات "البيطريين" تتابع استعدادات 55 لجنة للتصويت بالمحافظات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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قال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا لإجراء انتخابات التجديد النصفى 2020، إن اللجنة عقدت اجتماع أمس الأثنين، لمتابعة الاستعدادت اللازمة لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، والمقرر لها يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، فى 55 لجنة للتصويت في 26 محافظة، تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن اللجنة تأكدت من استكمال مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات، بعد التوافق عليها جميعا مع النقابات الفرعية، موضحا أنه تم تغيير بعض المقرات لضمان الحيادية والشفافية مع كل المرشحين بالانتخابات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتطهير المقرات الانتخابية، بالتزامن مع تجهيز مقار اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات الفعلية للانتخابات، على أن يتم استكمال ما بداخل اللجان من صناديق وأوراق وكشوفات رسمية، وأختام، خلال يومى السبت والأحد المقبلين.

وأكد أنه تم التواصل مع رئيس هيئة النيابة الإدارية لاستكمال أسماء المستشارين والقضاة المشاركين بالإشراف على عمليات التصويت بكافة اللجان بالمحافظات، بجانب عمل جروب يضم كافة رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات، للتواصل مع اللجنة العليا ورئيسها، بحيث يتم حل أى مشكلة قد تحدث فى أى لجنة بشكل سريع، بالإضافة إلى تحديد أسماء أمناء اللجان بجميع المحافظات مع الموظفين الإداريين، والذين سيشاركوا فى تسيير اجراءات التصويت، وسداد اشتراكات الأعضاء، ودفع الرسوم وغيرهم.

لجنة الانتخابات تقرر تأجيل الدعوة للتصويت بالتجديد النصفى إلى 26 أغسطس 2020

هذا وأعلنت اللجنة العليا للأشراف علي انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية ۲۰۲۰۲۰۱۹، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه قد تم الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية علي إقامة العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا ) يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020.

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