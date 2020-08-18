لأول مرة بـ"تمريض حلوان".. اختبارات إلكترونية للفرق النهائية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:47 ص
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أية حمروشي
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نظمت كلية التمريض بالجامعة ولأول مرة اختبارات الفرق النهائية الكترونيًا، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والأستاذة الدكتورة نعمة عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمعامل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وكلية الخدمة الاجتماعية. 

وتعد كلية التمريض الكلية الأولى بجامعة حلوان التى تجري اختبارات الكترونية للفرق النهائية وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا في ظل حرص الجامعة على سرعة تطبيق وتعميم منظومة التحول الرقمى على جميع كليات الجامعة والعمل الدؤوب للاستاذة الدكتورة صفاء صلاح للاطمئنان على سير الاختبارات الالكترونية بشكل جيد ودقيق مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد شددت سيادتها علي ضرورة التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات أثناء تأدية الامتحان وحتى الانتهاء منه والتأكد من تعقيم معامل الاختبارات قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات. 

كما عمل كل من الأستاذ الدكتور أسامه عز الدين عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والأستاذ الدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية على تذليل أي معوقات أمام الطلاب، والاطمئنان على سير الاختبارات بشكل جيد. 

وقام بالدعم الفني الأستاذة الدكتورة سامية على مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الطب، والدكتورة ميادة طه مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التمريض والأستاذ الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة.

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