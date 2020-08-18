أسعار الذهب تتجاوز حاجز 200 دولار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة لتتجاوز حاجز الألفي دولار يوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 2007.60 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، ”هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن.“

وزاد سعر الفضة 2.1 بالمئة إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5 بالمئة مسجلا 963.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2190.20 دولار للأوقية.


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