القوى العاملة: مصري يحصل على 49 ألف جنيه مستحقاته عن عمله بالسعودية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 ص
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات  بالمملكة لصرف مستحقات المواطن "أحمد .ش ب. ق" ، بلغت إجمالها 11 ألفاً ألاف و764 ريالا سعوديا، أى ما يوازي 49 ألفا و997 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن  الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات والصيانة لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض،  أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات "يونيماك" ،والتى كان يعمل بها قبل مغادرته السعودية والعودة إلى مصر، وأقر رئيس الشركة فادى حتوم بأحقية المواطن في المستحقات، وأمر بتوفير شيك بمستحقاته فور عودة العمل بالشركة، بعد انتهاء إجازته.

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