بنسبة 55%.. الدول العربية تتصدر المرتبة الأولى في صادرات الأثاث المصرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، دراسة حول "صناعة الاثاث فى مصر خلال الفترة (2008 ـ 2019)"  وضم مجموعة من أهم المؤشرات، حيث إرتفع إجمالى قيمة الإنتاج بسعر السوق فى مصر من 0.9 مليار  جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة 107.3  %، بينما ارتفع متوسط  انتاجية العامل الشهرية من 5.5 ألف جنيه إلى 17.8 ألف جنيه  بنسبة 223.6 % خلال الفترة ( 2008 ــ 2019 )  .
 
وتأتى المحافظات الحضرية فى المرتبة الأولى من حيث إجمالى الإنتاج بسعر البيع فقد ارتفع  من399.1مليون جنيه إلى  597.4 مليون جنيه بنسبة 49.7% خلال الفترة ( 2010 – 2019 )، كما إرتفع إجمالى قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنية إلى 4.2 مليار جنية بنسبة 204.2 %، وفى نفس الوقت ارتفع إجمالى قيمة الوادات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5 % خلال الفترة ( 2010 ــ 2019 ).
 
وتأتى الدول العربية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث حيث تتراوح  بين  55% و60 % بينما تأتى دول آسيا فى المرتبة الثانية وتستحوذ ما بين 19.3% إلى 28.6 % خلال الفترة ( 2010 ـــ 2019 ) .
 
وجاءت السعودية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث  للدول العربية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين  32.5 % و 56.6 %  بينما تأتى العراق فى المرتبة الثانية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين  9.1 % و23.0 % خلال  الفترة ( 2010 ــ 2019).
 
وفي المرتبة الثانية جاءت إيطاليا من حيث الصادرات  المصرية للدول الأوروبية حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12.1% و34.0% بينما تأتى هولندا فى المرتبة الثانية وتستحوذ على نسبة تتراوح 8.7 % و 17.1  % ً خلال   الفترة ( 2010 ـــ 2019 ) .
 
وكانت الصين فى مقدمة الدول الأسيوية  من حيث واردات الأثاث من مصر وتحتل المرتبة الأولى حيث تستحوذ على نسبة  بين 73.4% إلى 87.7% خلال الفترة ( 2010 ـــ 2019 ) .

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