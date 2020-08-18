تطور جديد بشأن إصابة نجم الأهلي

يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، حالة محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد تأكد تعرضه للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة وجزع في الرباط الخارجي.





وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب مساء أمس الاثنين عقب مباراة أسوان إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة وجزع في الرباط الخارجي.





وكان متولي قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمس أمام أسوان في الشوط الأول متأثرا بالإصابة حيث حل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.





ومن المنتظر أن يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز حالة اللاعب سواء بالتدخل الجراحي والبرنامج العلاجي للاعب.



