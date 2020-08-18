صابر الرباعي يحيي حفلاً غنائيًا في تونس في هذا الموعد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، في في فندق"L'crin club" بمدينة تونس، وذلك يوم ٢٢ أغسطس الجاري.

وأعلن صابر الرباعي عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

نشر صابر الرباعي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"أخيرًا وبعد طول انتظار سألقاكم قريبًا في حفل بطعم الشوق والذكريات".

وفي سياق آخر، يتعاون الفنان صابر الرباعي مع الشاعر وليد غزالي، فى أغنية جديدة تحمل اسم "ورحمة قلبي"، ومن ألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، و الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي.

والجدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ليلة فى العمر"،على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.

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