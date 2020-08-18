المؤشر العام لبورصة قطر يفقد 18.33 نقطة خلال بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسراً 18.33 نقطة ليصل إلى مستوى 9676.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 164.9 مليون سهم بقيمة 219.3 مليون ريال عبر تنفيذ 5118 صفقة.


 وتراجع 23 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بنسبة 0.60%.
 
أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.
 


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