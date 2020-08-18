رابحاً 25.40 نقطة.. ارتفاع المؤشر العام لسوق السعودية بنسبة 0.33%

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 25.40 نقطة ليصل إلى مستوى 7782.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.04% خاسراً 89.23 نقطة ليصل إلى مستوى 8447.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.8 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وقفز 121 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 6.48%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 4.87%، فيما تراجع 58 سهماً على رأسها سهم "دله الصحية" بنسبة 3.05%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 2.44%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 2.42%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 269 مليون ريال سعودي.

 
وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.92%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.51%.

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